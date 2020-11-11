مصادر سعودية تكشف لـ"الوطن" تفاصيل انفجار عبوة ناسفة بمقبرة الخواجات

أكدت مصادر بمدينة جدة السعودية، وقوع حادث أمني في مقبرة الخواجات في جدة، وحدثت إصابات طفيفة بين مدنيين أجانب، بحضور دبلوماسيين من بعض الدول الصديقة للملكة، مشيرة إلى أنه يُنتظر أن تصدر السلطات الأمنية، بيانا يكشف التفاصيل.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "الأمور حاليا تحت السيطرة والانفجار بسيط للغاية، وليس كما أشيع، ولا توجد أية أضرار مادية على الإطلاق".

وأكدت المصادر السعودية، أن طوق أمني متكامل على محيط المقبرة والحالة مستقرة.

فيما أوضحت مصادر بمكة المكرمة، أن الجهات الأمنية السعودية، باشرت حادث الاعتداء على مقبرة الخواجات في جدة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "أصيب أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".

وأشارت "رويترز"، إلى أن الخارجية الفرنسية أدانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

فيما ذكرت قناة فرانس 24 الفرنسية، أن الهجوم بعبوة ناسفة الأربعاء في مقبرة لغير المسلمين في جدة ثاني كبرى المدن السعودية أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

ووقع الاعتداء خلال مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى المصادفة لـ11 نوفمبر 1918، حيث كان يشارك في الاحتفالات عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا.

ومقبرة الخواجات كما يعرفها أهالي المنطقة في جدة، هي مقبرة مخصصة لغير المسلمين في مدينة جدة، وهي الوحيدة بالمملكة العربية السعودية، وما إن يباشر قنصل من قناصل الدول الغربية بجدة مهامه إلا ويقوم بزيارة تلك المقبرة العتيقة، ويضع إكليلًا من الزهور على جثمان ذلك الجندي المسجى هناك، على الرغم من أن المقبرة تضم رفات بعض من يلقى حتفه من غير المسلمين الوافدين، الذين قدموا للعمل بالمملكة.

ويبلغ عدد القبور، قرابة 300 قبر من مختلف الجنسيات كالأمريكية والألمانية والبريطانية والهندية والسيرلانكية وغيرها، ونادرا ما يتم دفن كبار السن.