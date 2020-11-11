افتتاح معرض "أزرق دافيء" للتشكيلية إيمان حكيم الأحد

يستضيف جاليري جرانت بعابدين، معرض الفنانة التشكيلية إيمان حكيم، بعنوان "أزرق دافىء"، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر، ويفتتح المعرض الفنان التشكيلي الكبير فريد فاضل في السادسة مساء، وتستمر فعاليات المعرض إلى يوم 5 ديسمبر 2020.

يضم المعرض 32 لوحة، متنوعة المقاسات، تستخدم فيها الفنانة خامة السوفت باستيل كأساس، كما أضفت له الاكريلك في بعض المناطق وخامات أخرى مثل الفحم وخيوط من الدوبار.

وأكدت إيمان حكيم لـ"الوطن": أما لمسات الأزرق وهو لون من الألوان الباردة، فقد أصبح هنا دافئا بفيض إحساس ومشاعر لا ترى تلون بنغمات ساخنة وساكنة، لم يعد يخدم مناطق ظل فقط بل فاض وانتشر في مساحات النور والطموح والإرادة المشرقة.

وعن موضوع المعرض، أضافت أنا مهتمة دائما بشأن المرأة، فهي وتؤثر وتتأثر باسرتها الصغيرة وكذلك بمجتمعها الكبير؟ كما تشغلني المرأة المهمشة منذ بداية معارضي، والمرأة المكبلة بالتقاليد والموروثات، وكيف تتعامل معها.

وتابعت: وكيف تتمرد وتحدى هذه القيود، وتشق طريقها في الحياة، لتصبح مسيطرة في بعض المواقف، ومواقف أخرى تفضي بها إلى الهوان، ونجدها مهزومة ومستسلمة، لكنى أراها برغم كل ضعف وقهر تفيض جمالا ممزوجا بلمسة حزن يغلب عليه طموح صبر تفاني حكمة!

واستطردت: وبالنسبة للعمل الفني احرص على أن اقدم فيه انطباعي بالحالة التي أثرت في، وقد ألتحمت بفكري ووجداني ولمست جانب جديد من جوانب مجتمعنا ممزوج بعمق ذاتي الفنية التي لها مخزون سابق، يتبلور هذا كي أصل بالفكرة والخط واللون والتكنيك، مع اختلافات التقنية لمفهوم آخر وسر جديد ورسالة جديدة أقدمها، قد تكون مشرقة وقد تكون ناقدة وساخرة لأمور سلبية تعتصرنا نتشربها ونحيا بها بكل هدوء!

وأوضحت: عشقي للتجريب يخدمني للدخول إلي مناطق جديدة في العمل الفني تخدم الفكرة وتؤكدها، وأصبح الاختزال أكثر وبدأ الخط يكون له تأثير أقوي في بعض الأعمال من اللمسات الكثيرة الملونة، كما أن الجماد له دور مهم لا يقل أهمية عن دور الفتاة أو المرأة والطائر أيضا لهم مكان وتأثير متبادل مع الإنسان مثلما يحيا النبات مثلما نرى الجماد وقد دبت به روح كائن يشكو ويتحدث ويجلس بجواره لنراهم وحدة جمالية واحدة نتذوقها كما هي كل حسب تفاعله.