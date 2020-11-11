متحدث العاصمة الإدارية: "حي الوزارات" نظام معمول به في دول مختلفة

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنها عبارة عن مجتمع عمراني مثله مثل أي مجتمع أنشأته الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، لكن العاصمة الإدارية مختلفة في أوجه كثيرة جدًا، حيث تختلف في كونها أول مدينة ذكية في مصر وأساليب استخدام البنية التحتية.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الهدف من هذا المجتمع العمراني والسكني في الأساس "العاصمة الإدارية" هو تفريغ القاهرة من عدد كبير جدًا من السكان، الازدحامات، الوزارات، والسفارات والشوارع المقفولة من حولها.

وأوضح، أن العاصمة تحتوي على جميع المشروعات البارزة مثل مشروع "حي الوزارات" حيث تم تجميع كافة الوزارات في الدولة المصرية ووضعها في مكان واحد وهو حي الوزارات، مؤكدًا على أن هناك دول أخرى كثيرة تسير على هذا النظام.

وتابع "الحسيني"، أننا بدأنا من حيث انتهي الآخرون من حيث الحداثة وحسن التخطيط، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة كل المشاكل التي واجهت المدن الجديدة السابقة، وتلافيها أثناء التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة داخل المجتمع العمراني السكاني، الذي يقوم بتفريق كل مدينة عن الأخرى من السكان والوزارات والسفارات، قاموا بمراعاة التخطيط العمراني الجيد في هذه العاصمة، من خلال عمل الشوارع الواسعة، وتجهيز الشوارع للاضطرابات الهوائية.

وأشار المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إلى أنه تم إنشاء حي الوزارات على حوالي 650 فدان وتزويده إلكترونيا لكي يواكب عدد من التطبيقات الذكية بغرض ترفيه حياة المواطن، فضلا عن أنه خلال النصف الأول من العام القادم ستكون جميع الوزارات بموظفيها في العاصمة الإدارية الجديدة.