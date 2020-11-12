أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الفاكهة في مصر اليوم حالة من الاستقرار، حيث لم تتخطى سعر أغلاها 50 جنيهًا وهى المانجو في الوقت الذي بدأت تتقلص في الأسواق لانتهاء موسمها.

وتعد المانجو من الفواكهة الصحية التي تمتلئ بالكثير من الفوائد ومنها الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من مرض السرطان وتسهيل عملية الهضم وعلاج حب الشباب وعلاج مرض فقر الدم كما أنها مفيدة أثناء فترة الحمل للسيدات، وتساعد في التحكم في مرض السكر وعلاج أعراض الشيخوخة، وتأخير ظهورها بالاضافة لتعزيز صحة ووظائف الدماغ وأخيرًا تساعد على تقوية مناعة الجسم.

وتعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية متوسط أسعار الفاكهة في السوق المصرية اليوم الخميس 12 نوفمبر على النحو التالي:

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 و35 جنيهًا.

الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.