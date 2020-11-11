وفاة رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفر الدوار بعد صراع مع المرض

شيع عشرات المصليي بمسجد السلام بحي الحدائق بمدينة كفر الدوار، بالبحيرة، جثمان الشيخ فتحي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفر الدوار، الذي توفي صباح اليوم إثر مروره بأزمة صحية.

ونعى قيادات الدعوة السلفية بالبحيرة، رئيس مجلس إدارة الدعوة بكفر الدوار، وأعلنوا أن الجنازة خرجت اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بحي الحدائق بكفر الدوار، شارك بها العديد من قيادات الدعوة وأعضاء حزب النور بالبحيرة والإسكندرية، وأصدقاء وجيران المتوفي.

"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي فضيلة الشيخ الوالد، فتحي مصطفىد رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفر الدوار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون" بهذه الكلمات نعى العشرات من قيادات الدعوة السلفية بكفر الدوار فقيدهم، فيما نشر العديد رابط موقع المسجد على جوجل، لسهولة الوصول إليه للوافيدين من المحافظات الأخرى.