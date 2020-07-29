مرشحو "النور" بالإسكندرية يكثفون جولاتهم في معاقل الدعوة السلفية

يكثف مرشحو حزب النور لانتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، من فعالياتهم الانتخابية في قرى العامرية وبرج العرب وبنجر السكر، معاقل الدعوة السلفية بالمحافظة.

وأقام عدد من المرشحين مؤتمرات داخل القرى المشار إليها التقوا خلالها كبار العائلات. ويبلغ عدد مرشحي حزب النور 3 بعد انسحاب مرشح من ماراثون الانتخابات بناء على رغبة الحزب.

وتعد قرى العامرية وبرج العرب وبنجر السكر ومريوط والدخيلة، من معاقل الدعوة السلفية، حيث يعيشون داخل هذه القرى منذ سنوات ويتواجد بها أتباعهم، كما شهدت فوز اثنين من أعضاء حزب النور في مجلس النواب.