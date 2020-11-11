نشوى مصطفى لـ"الوطن" بعد مغادرة المستشفى: "شفت الموت بعيني"

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها في طريقها إلى منزلها بعد مغادرة المستشفى بعد تحول مسحة كورونا إلى سلبية.

وأضافت نشوى، لـ"الوطن"، إنها ستظهر في فيديو عبر حسابها على فيس بوك، لتحكي تجربتها ورحلتها مع المرض خلال الأيام الماضية "اللي شفت فيهم الموت"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يلطف بها الله وتنتصر على المرض، مشيرة إلى أن دعوات الجمهور كانت مستجابة، وأنها لمست حبا كبيرا من قبل الجمهور.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة في 3 نوفمبر الجاري.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة، والنتيجة لسه طالعة، للأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد قابلته خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ماتستهونوش، خلوا بالكم كورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".

وكشف الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى العجوزة، أن نتيجة مسحة كورونا الفنانة نشوى مصطفى، جاءت سلبية اليوم، وهي في طريقها للخروج من المستشفى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن الفنانة استجابت لبروتوكول العلاج المخصص لمصابي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100540 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 109654 حالة، من ضمنهم 100540 حالة جرى شفاؤها، و6394 حالة وفاة.