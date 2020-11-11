6 أيام تحت الماء.. "صدام كيلاني" يسجل رقما جديدا بموسوعة جينيس

أعلن عمرو كمال، المتحدث الإعلامي باسم البطل المصري صدام كيلاني، تسجيله رقمًا قياسيًا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث نجح في البقاء تحت المياه لأكثر من 145 ساعة قضاها علي مدار 6 سنوات.

وأشار إلى أن صدام كان ينام ويصلي ويأكل تحت الماء طوال 5 أيام، مؤكدًا أن هناك فريق من المتخصصين يقومون بمتابعة حالة البطل كل يوم وتقديم كل الدعم له لتحقيق هذا الرقم، ويوجد فريق طبي كامل يعمل معه للاطمئنان عليه ويقوم بالكشف عليه كل 4 ساعات تحت الماء، للتأكد من سلامته وصحته، بالإضافة إلى فريق تغذية يقومون بإنزال الوجبات الخاصة به بسعرات حرارية معينة للحفاظ على لياقته، تحتوى على العصائر والألبان والشوكولاته.

وأوضح أنه من المقرر خروج صدام من المياه خلال ساعات عندما يقوم الفريق بضبط نسبة الأكسجين والتنفس، وسيخرح من منطقة اللايت هوس بدهب لافتًا إلى أن الغطسه بدأت منذ 5 أيام ومستمر حتى الآن تحت الماء، حيث عاش حياة كاملة يأكل ويشرب وينام، ويصلي، ويمارس الرياضة، ويقوم برسم لوحة، وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى أن "البدلة" التي يرتديها "كيلاني" مصممة خصيصاً له بحيث يكون غير مبلل تحت الماء، وتحتوي على نظام تدفئة تشبه "الدفاية"، وتكون مملوءة بالهواء لعزل البدلة عن الجسم وعدم شعوره بحرارة المياه.

وأكد أنه ينام علي السرير المصنوع بالعكس أي بدلا من النوم فوقه ينام تحته، ويقوم بنفخ البدلة قليلاً ثم ينام، وأضاف أن فريق العمل يقوم بالاطمئنان عليه بشكل مستمر، ويتم تغيير تنكات الهواء، ومساعدته في تغيير وضعه من النوم للمشي واللعب.

كانت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية سجلت في عام 2018 أطول فترة غوص في المياه المفتوحة لمدة قاربت 142 ساعة و42 دقيقة، ولم يتمكن الغواصون في العالم من كسر الرقم حتى الآن، إلى أن جاء الفرعون المصري"صدام الكيلاني" ليتخطاه ويسجل أطول غطسة في التاريخ.

جدير بالذكر أن صدام حاول منذ ثلاث سنوات تحطيم الرقم العالمي واستمر مدة لـ100 ساعة و20 دقيقة تحت المياه ولكنه لم يستكمل الغطسة بسبب عيب في تصنيع البدلة.