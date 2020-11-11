"معلومات الوزراء": بدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة في 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتيا "إنفوجراف" عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك، حول تقرير "حالة الطاقة في مصر"، الصادر عن مؤسسة "فيتش".

وتوقع التقرير اعتماد مصر على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس لتوليد الكهرباء بشكل كبير حتى عام 2029، نظرًا لانخفاض التكلفة وزيادة المعروض نتيجة الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط، إلى جانب استمرار النمو في قطاع مشاريع الطاقة النظيفة بشكل عام ومشاريع توليد الطاقة المتجددة من مصادر غير كهرومائية بشكل خاص، علاوة على تصدير الفائض للدول المجاورة مما يساعد مصر على التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج محطة الضبعة النووية -والتي من المقرر البدء في إنشائها في النصف الثاني من 2021 - سيصل إلى 4.8 جيجاوات، كما أوضح أن الحجم المتوقع من إنتاج مشروع "خليج السويس- 1" لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، سيصل إلى 252 ميجاوات، ومخطط الانتهاء منه في 2023.

وألمح التقرير إلى أن 17,8 تيراوات، هو حجم الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من مصادر متجددة غير كهرومائية، بحلول عام 2024.

يأتي ذلك في إطار الخطة التنموية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلاد ، والتي تسعى لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء حتى توفر الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمشروعات القومية المختلفة.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قال في تصريحات سابقة، إن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هي توفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2035، باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات الجديدة والتي يجري إنشاؤها وفق مبدأ تنويع مصادر الطاقة.