6 نصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائي للتحكم في فواتير الكهرباء

مع دخول فصل الشتاء يزيد استخدام السخان الكهربائي في المنازل، ويسعى الكثيرون لإيجاد الطرق التي تساعد على ترشيد الاستهلاك للتحكم في فواتير الكهرباء قدر الإمكان والعمل على عدم زيادة قيمتها، حيث يعد السخان الكهربائي واحد من أكثر الأجهزة الكهربائية التى تستهلك كهرباء زائدة في المنزل.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من الإرشادات والنصائح التي يجب اتباعها للتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي واستخدامه بطريقة سليمة بصورة لا تؤثر على زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

نصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي

1- الابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة، إذ يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يفضل ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة الحرارة تتراوح ما بين 50-60 درجة مئوية.

3- يجب فصل السخان من آن لآخر، حيث يفضل عدم تشغيله طوال اليوم بشكل مستمر، لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يعتبر الوقت المثالي لتشغيل السخان قبل لحاجة لاستخدام المياه الساخنة بنحو 30 دقيقة.

5 - تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر.

6 - عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويحتوي أيضا على ملصق كفاءة الطاقة "بطاقة كفاءة الطاقة" على الهيكل.

يذكر أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن استهلاك الطاقة للسخانات الكهربائية يتراوح من 1000 إلى 3000 وات ساعة "من كيلو إلى 3 كيلوات في الساعة"، أي يعادل تقريبا استهلاك مكيف جداري حجم 1800 وحدة حرارية.