رئيس الجمعية الطبية اليابانية يحذر من موجة ثالثة لكورونا

قال رئيس الجمعية الطبية اليابانية ناكاجاوا توشيو، إن الزيادة التي تشهدها بلاده مؤخرا بشكل يومي في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، قد تكون موجة ثالثة من انتشار المرض.

وأضاف توشيو، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية الوم الأربعاء، أن هناك علامات تدل على عودة انتشار الفيروس منذ الشهر الماضي، محذرا من أن الوضع في مقاطعة (هوكايدو) بالأخص يدعو للقلق.

وتابع بأن الزيادة المستمرة في الحالات الجديدة بأنحاء البلاد، لا محالة ستجهد النظام الصحي، كما حث الحكومة، على متابعة مناطق الانتشار، واتخاذ الإجراءات الملائمة قبل فوات الأوان.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحكومة، في أعلى درجات اليقظة مع زيادة أعداد المصابين وتخطيها ألف حالة يوميا في الآونة الأخيرة، وسجلت اليابان أكثر من 100 ألف حالة منذ بداية الأزمة.