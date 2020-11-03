اليابان تستعد لاستقبال منتجات مصرية أخرى بعد فتح السوق أمام البرتقال

قال السفير الياباني في القاهرة، عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": «إن بلاده مستعدة لاستقبال منتجات زراعية مصرية أخرى بعد فتح أسواقها التصديرية أمام البرتقال والليمون لأول مرة».

وأضاف السفير أن الموالح المصرية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم العام الماضي.

وأشار إلى أن لون البرتقال في البستان لازال أخضر، مؤكدا على "تطلعه إلى الاستمتاع بتذوق نكهة مصر الغنية فيه، وهو أصفر ناضج، في اليابان".

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والسفارة المصرية في اليابان.

وأضاف "القصير" أنه على مدار العام الماضى 2019، كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى، ‏حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية أمس 2 نوفمبر 2020.

من جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظراً للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.

وكان السفير الياباني بمصر، قد زار الأسبوع الماضي إحدى المزارع الخاصة في منطقة النوبارية، وقام بقطف ثمار البرتقال، وقال:" تذوقته قبل موسم الحصاد، ولكنه كان ذو نكهة غنية جدا".