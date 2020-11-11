بطاقة التموين ضاعت أو اتوقفت؟.. 5 خطوات لاستخراج بدل فاقد إلكترونيا

يسعى المواطن دائما للحفاظ على بطاقة التموين، حيث توفر الحكومة من خلالها الدعم المادي، ما يمكنه من الحصول على حصته الشهرية من السلع التموينية، بالإضافة إلى حصة الخبز التي يمكن استبدالها بسلع تموينية أخرى حال عدم استخدامها.

ويتفاجئ البعض أحيانا عند صرف الحصة التموينية بإيقاف البطاقة الخاصة بهم، والتي تستدعي تفعيلها من مكتب التموين التابع له البطاقة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تفعيل بطاقة التموين بعد استبدالها إلكترونيًا، وكيفية استخراج بدل الفاقد من البطاقة في حال فقدها، وفق موقع دعم مصر، كالتالي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين

- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

- اختيار أيقونة "تفعيل البطاقة".

- الموافقة على نص الرسالة التحذيرية بالموافقة على الشروط المطلوبة.

- إدخال الرقم الموجود على البطاقة التموينية.

- ويقوم المواطن باختيار المحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

- يتم عرض بيانات البطاقة التموينية بعدد المستفيدين منها.

- تنتهي الخطوات بالضغط على كلمة تسجيل.

- ينتظر المواطن رسالة نصية تؤكد له تفعيل البطاقة.

خطوات استخراج بدل الفاقد للبطاقة التموينية

- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــــــــا.

- اختيار أيقونة بدل فاقد وتالف.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، التي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

- الضغط على تسجيل ليتم إرسال الطلب لمكتب التموين.

- انتظار رسالة نصية على الرقم المسجل بالبطاقة التموينية، لتحديد موعد استلام البطاقة من مكتب التموين.