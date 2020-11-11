تهلل لفوز بايدن.. باحث: الجماعة الإرهابية تستقوي بالخارج

قال كامل كامل، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استقواء جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج فكرة موجودة منذ نشأة الجماعة الإرهابية، وحسن البنا –مؤسسها- هو أول من اخترع فكرة الاستقواء بالخارج، وفي عام 1947، كتب أحمد السكري، وهو أحد قيادات الجماعة، مقالا قال فيه إن "البنا" يستقوي بجهات أجنبية.

وأضاف "كامل"، في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أنه بعد فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بدأوا يهللون بشكل كبير، وتصوروا أن الإدارة الجديدة ستعيدهم للمشهد في مصر، بغض النظر عما تغير في المشهد المصري منذ عام 2013.

ولفت المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعرف جيدا اللعب على وتر حقوق الإنسان، والتعامل مع مؤسسات دولية لإصدار تقارير في صالحها، وهذا يدعم فكرة المظلومية التي تروج لها في الخارج، ولكن في الداخل الأمور تغيرت كثيرا، وحاليا يستخدمون مصطلحات مختلفة عن المصطلحات التي يستخدمونها في الخارج، والحكومة المصرية تصدر بيانات مستمرة لكشف الحقائق، مشددا على أن جماعة الإخوان الإرهابية سوف تفشل فشلا ذريعا.

ودعا الأحزاب والقوى السياسية المصرية أن تخوض المعركة مع الدبلوماسية المصرية، وتكشف الحقائق في الخارج، وأن جماعة الإخوان ليست جماعة دعوية، ولكنها جماعة إرهابية وعنيفة، ورفعت السلاح في وجه الدولة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات لعناصر الجماعة الإرهابية يعربون فيها عن فرحهم بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، زاعمين أن فوزه قد يؤثر على الأوضاع الداخلية في مصر، وأنه قد يضغط على القيادة السياسية من أجل إعادتهم للمشهد السياسي مرة أخرى بعد كل ما فعلوه من تحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، والتحريض على العنف والإرهاب ضد فئات الشعب المصري كافة.