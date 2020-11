بايدن لقادة العالم: أمريكا ستعود إلى اللعبة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية إلى المشهد العالمي.

وكتب بايدن عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "عندما أتحدث إلى القادة الأجانب أقول لهم إن أمريكا ستعود.. سنعود إلى اللعبة".

وأشار فريق بايدن، إلى أن الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة بعض الدول الأوروبية، منها فرنسا وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة، لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.