إيطاليا تتجاوز مليون إصابة كورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 32.961 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل في إيطاليا، منذ بداية الوباء تجاوز المليون، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت الحصيلة اليومية عن 35098 حالة جرى الإبلاغ عنها أمس الثلاثاء.

كما أبلغت الوزارة عن 623 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ارتفاعا من 580 في اليوم السابق، وأعلى رقم منذ 6 أبريل الماضي.

وتوفي ما مجموعه 42953 شخصا حتى الآن، بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، منذ ظهور المرض في فبراير.

وقالت الوزارة إنها أجرت 225640 مسحة من فيروس كورونا أمس الثلاثاء، مقابل 217758 مسحة سابقة.

وظلت منطقة لومباردي الشمالية في العاصمة المالية لإيطاليا، المنطقة الأكثر تضررا اليوم الأربعاء، حيث أبلغت عن 8180 حالة جديدة، بانخفاض حاد عن 10955 حالة أمس الثلاثاء.

وكانت الحكومة، أعلنت في وقت سابق، حزمة إجراءاتها الجديدة التي تقسم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقالية وصفراء، حسب شدة الجائحة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسيسمح للأشخاص المتواجدين في المناطق الحمراء بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل فقط أو لضرورة صحية، في حين تغلق بها الحانات والمطاعم وأكثر المحلات التجارية.

وعلى العكس من إجراءات الغلق المطبقة في الربيع الماضي، ستبقى جميع المصانع مفتوحة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فرضت عدة قيود، منها إغلاق الحانات والمطاعم في السادسة مساء، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمسارح والصالات الرياضة وحمامات السباحة في البلاد تمامًا بعد ارتفاع حاد في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ووافقت على حزمة دعم للقطاعات المتضررة من القيود بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات يورو.