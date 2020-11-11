"ديلي ميل": لقاح "فايزر" للوقاية من كورونا أغلى 7 مرات من "أكسفورد"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لقاح كورونا الذي أعلنته شركة "فايزر"، سيكلف بريطانيا 588 مليون جنيه إسترليني، وإن كلفة الجرعة أغلى 7 مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد، الذي لم يعتمد بعد.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه "من المرجح أن تكلف جرعة اللقاح الذي ادعت الشركة هذا الأسبوع، أنه فعال بنسبة 90%، ويمكن الموافقة عليه من قبل المنظمين في غضون أسابيع، ما لا يقل عن 15 جنيها إسترلينيا للجرعة الواحدة، ويجب تخزينها في عبوات ثلجية مصممة خصيصا يمكن أن تكلف كل منها حوالي 5000 جنيه إسترليني".

وأضافت: "مع ذلك، فإن اللقاح الذي تنتجه أكسفورد، قد يكلف أقل من 2.23 جنيه إسترليني للجرعة".

وتابعت الصحيفة: "لم يجري نشر نتائج التجارب من أكسفورد، بعد، لكن من المتوقع ظهور نتائج مبكرة الأسبوع المقبل، بعد أن وجدت المرحلة الأولى من الدراسات أنها أدت إلى تنشيط جهاز المناعة، مما يشير إلى أنها ستمنع المرض".

ومن المرجح أن يصبح أحد هذين اللقاحين أول لقاح لفيروس كورونا يجري طرحه في بريطانيا، حيث تستعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن، لتكون جاهزة لبدء تقديم اللقاح من بداية ديسمبر المقبل.

وسيتطلب كل تلقيح جرعتين متباعدتين لثلاثة أو أربعة أسابيع، مما يعني أن تكلفة تطعيم شخص واحد قد تتراوح من 4.50 جنيه إسترليني إلى 30 جنيها إسترلينيا، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "فيما جرى طلب 40 مليون جرعة من شركة فايزر، بتكلفة محتملة تبلغ 588.4 مليون جنيه إسترليني، فإن 100 مليون جرعة من أكسفورد، يمكن أن تصل إلى 223 مليون جنيه إسترليني".

ومن المعروف أن بريطانيا، حجزت مسبقا 40 مليون جرعة من لقاح "Pfizer و BioNTech"، والذي قد تتوفر منه 10 ملايين جرعة قبل نهاية عام 2020.