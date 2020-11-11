منى عبدالغني تنجو من الموت في حادث: كنت رايحة الاستوديو

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنها تعرضت لحادث أثناء ذهابها إلى الاستوديو، لتقديم الحلقة الجديدة من برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه "حادث موت".

وأضافت "عبدالغني": "أنا مسكت أعصابي بالعافية لأني كنت داخلة في حادث موت.. والحادث حصل عند نادي الجزيرة، ووجدت سيارتين نقل تسيران عكس الاتجاه، وتمالكت أعصابي، لكي التقط أرقامهما، وصورتهما بعدما عملت (يوتيرن) بالسيارة وعدت مرة أخرى لكي أحذر السكان الموجودين في (الكومباوند) الذي أعيش فيه، لأن ابن جارتي توفي في حادث مشابه منذ فترة".

وتابعت: "أقول للناس خلوا بالكم، وأقول للمحافظ والناس اللي بتديهم تصريح يشتغلوا إن فيه مواعيد يشتغلوا فيها في الفجر، وليه يمشوا في العكسي.. الناس بتموت كل يوم وابني منذ سنتين تعرض لحادث أيضا بسبب واحد يسير عكس الاتجاه.. وطول الوقت بنموت بسبب السير العكسي وواحد عايز يوفر اتنين تلاتة لتر بنزين يعني".

من جانبها، أعربت الإعلامية سهير جودة، زميلتها في تقديم البرنامج، عن دعمها لها، وقالت: "نقول لمنى حمدالله على السلامة، ويارب ينجي الناس جميعا، ويكفينا شر الأذى، وشر الطريق وينجي كل المشاهدين".

يذكر، أن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرًا، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة.

وكانت "عبدالغني"، قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي، حيث أصيبت بهبوط في الدورة الدموية؛ ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان ذلك عقب انتهاء حلقة من برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا".

وفي وقت سابق، أعلنت "عبدالغني"، أنها تستعد للعودة إلى التمثيل مرة أخرى، حيث تختار بين عدد من السيناريوهات المعروضة عليها، مؤكدة أنها ترغب في العودة بعمل اجتماعي هادف.