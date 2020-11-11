العربي: الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا أسهم في انخفاض إصابات التجار

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، تهدف بشكل أساسي لتعزيز أسس السلامة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح العربي، أن المجتمع التجاري يتفهم هذه القرارات المرحلية للتصدي لانتشار العدوى، تحسبا لعودة جائحة كورونا بمستوى أكثر خطورة.

وأعرب رئيس الاتحاد، عن أمله في استمرار التزام التجار بتلك القرارات، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم التهاون في التعامل مع هذه الأزمة، لحين الانتهاء من تداعياتها بشكل سليم وآمن، وبما يسهم باستئناف النشاط الاقتصادي كما كان في السابق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى إصدار تعليمات دورية لتأكيد الالتزام بالقرارات.

وقال العربي، إن عدد كبير من الغرف قام بتركيب البوابات الإلكترونية للتعقيم، مع تفعيل خدمة الـ"أون لاين"، والتعليم عن بعد للمستوردين والمصدرين، وتفعيل خدمة الخط الساخن لحل المشاكل المتعلقة بالمحلات والسلاسل التجارية، وضمان عدم حدوث أي اضطرابات أو نقص في السلع، واتخاذ اللازم في سبيل حل الشكاوى وإبلاغ الأعضاء بتطورات الموقف أولا بأول من خلال غرف العمليات في 27 محافظة، والسعي للحافظ على استقرار الأسواق والسلع ومدى توافرها، والأماكن التي تحتاج إمدادات وزيادة المعروض من خلال إنشاء غرف عمليات، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات انعكست إيجابيا بانخفاض أعداد الإصابة بالفيروس بين التجار.

وكان مجلس الوزراء، قد شدد على ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية، مشدداً على أنه سيجري إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.