كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير "الاختيار 2" داخل أكاديمية الشرطة

بدأ الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، داخل ديكور بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

وكتب أحمد عبدالله، أحد العاملين في المسلسل، عبر صفحته الشخصية: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم أكشن في الاختيار 2، انتظرونا في رمضان 2021، بإذن الله".

وعلمت "الوطن"، أن أسرة المسلسل قررت العمل مبكرا لينتهي التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

"الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.