أحمد عز داخل تصوير "كيرة والجن": مبسوط بالكواليس مع كريم عبدالعزيز

عاد الفنان أحمد عز إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه يُصور مشاهده حاليًا داخل استوديو شريف عرفة، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقاله لموقع تصوير آخر، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأشاد "عز" بكواليس التصوير التي يسودها الحب والتفاهم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز.

وفي سياق مختلف، يستعد الفنان الإنجليزي سام هازلدين لتصوير أول مشاهده في الفيلم خلال الأيام المقبلة، بعد وصوله إلي مصر قادماً من لندن، قبل أيام، حيث يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.

وكان قد أكد مصدر من داخل أسرة الفيلم عدم صحة ما تردد أخيرًا عن وجود مفاوضات بين الجهة المنتجة للعمل ومنصة "netflix" العالمية لشراء الأخيرة حقوق عرض الفيلم حصريًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع ميزانية الفيلم التي تخطت حاجز الـ60 مليون جنيه تُصعب من مهمة بيعه لأي منصة، بدعوى أن قيمة البيع لن تغطي قيمة التكلفة الإنتاجية للفيلم نفسه.

ويُعد فيلم "كيرة والجن" بمثابة التعاون الخامس بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، حيث سبق وتعاونا في جزأي فيلم "الفيل الأزرق" وفيلمي "الأصليين" و"تراب الماس"، فيما يشهد هذا الفيلم التعاون السينمائي الأول بين عز وكريم رغم تقديمها لحملة إعلانية مشتركة لصالح إحدي شركات المحمول.

ويشارك في بطولة الفيلم هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، هدي المفتي وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.