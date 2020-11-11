ساركسيان: ما يحدث في أرمينيا غير مسبوق والشعب سيهزم أذربيجان

قال رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية كارنيك ساركسيان، إن الأوضاع حاليا في العاصمة يريفان، غير مسبوقة، وخلال السنوات الماضية خرجت العديد من المظاهرات، ولكنها ليست مثل المظاهرات التي تحدث حاليا.

وأضاف "ساركسيان"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأربعاء، أن المطلب الوحيد الآن، للمتظاهرين هو حل الوضع الراهن غير المقبول أرمينيا، بعد الوثيقة التي وقعتها الحكومة، وهي "وثيقة استسلام مهينة وغير مقبولة من الشعب الأرميني"، والشعب نفسه على علم بالتفاصيل كافة، وفوجئ بتوقيع هذه الاتفاقية.

وتابع رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية، بأن جيش الدفاع الأرميني لديه عقيدة قتالية للدفاع عن بلاده، والوسائل الدفاعية الموجودة لديه مكافئة للجيش الأذربيجاني، ولكن الحرب الأخيرة يمكن القول إنها كانت ضد حلف الناتو، من خلال تركيا التي هي عضوا بالحلف.

ولفت إلى أن القيادة السياسية، دورها تقييم الأوضاع ووضع الحلول، وليس في اللحظة الأخيرة، والغضب الشعبي ليس موجها ضد الوثيقة، ولكن ضد إدارة الملف بالكامل، والغضب مبرر، والشعب يستطيع أن ينتصر على الجانب الأذربيجاني.

وعن إقالة رئيس الوزراء من منصبه، قال ساركسيان، إن قادة المظاهرات يضعون أمام عيونهم 72 ساعة لإيجاد حل للموضوع، وإما التراجع عن الوثيقة، أو من خلال إقالة رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده اضطرت لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في منطقة ناجورني قرة باج؛ لتجنب الانهيار العسكري، موضحا: "كان هناك احتمال كبير للغاية أن تسقط ستيباناكيرت عاصمة قرة باج، ومارتوني وأسكيران، في حال استمرت الأعمال العدائية، كما يمكن أن يحاصر الآلاف من جنودنا بعد مرور الوقت، أي سيحدث انهيار.. لقد أجبرنا على التوقيع على هذا الاتفاق".