باحث سياسي: مظاهرات فرح لمؤيدي بايدن في عدد من الولايات الأمريكية

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عدد الأصوات في المجمع الانتخابي لولاية كاليفورنيا دائمًا ما يكون كبيرًا، وهو أكبر عدد في أصوات المجمع، حيث إن هناك الكثير من ردود الفعل الخاصة بالمواطنين الفرحين بنجاح المرشح "بايدن" في الانتخابات نزلوا إلى الشوارع للاحتفال.

وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس الأمريكي دائما ما تكون إقامته في البيت الأبيض، ولكن ذهابه إلى المنتجع الخاص به جاء صدفة وليس بسبب النتيجة: "هو سمع النتيجة والأخبار المتاحة على المواقع الاخبارية وهو في ملعب الجولف، وهناك اعتراض من المؤيدين لدونالد ترامب"، موضحًا أنه وللمرة الأولي يلاحظ وجود استقطاب شديد من قبل الناخبين وطعن في نزاهة الانتخابات، حيث أن المرة الحالية هناك اختلافات في الشخصية والأيدولوجية.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتوقع نجاحه في الانتخابات الرئاسية، ولكن أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على العملية الانتخابية والتصويت بالبريد كما أثرت على الاقتصاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الإيدولوجية الفكرية لترامب كانت الاستسلام للفيروس كونه أمر واقع، ولا يجوز إيقاف اقتصاد أكبر دولة في العالم بسبب ذلك الفيروس، ولم يحالفه الحظ في تعبيره: "كان عايز يبرز وجهة نظره وخدها لمكان بعيد جدًا".

وتابع مورجان: "الرئيس ترامب سيقوم برفع قضايا في المحكمة الأمريكية العليا كما رفع طعون في عدد من الولايات المختلفة، والإعلام بدأ يقنع العديد من الناس وجود سلبيات من جانب ترامب ولم يلقوا الضوء لما قام به قبل 1 مارس 2020، موضحا أن المواطن الأمريكي لا يهمه سوى حالته الاقتصادية والمجتمع، وبعد 1 مارس الماضي أدى إلى التأثير بشكل سلبي على المواطنين".

وفند الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية: "طريقة تعامل ترامب مع الملفات وحديثه مع الصحفيين كأنه بيدير شركة كبيرة وليست دولة، وهي إحدى الملاحظات التي اتخذت عليه وأثرت فيه، "كان بيتعامل بشكل بيزنس فقط، وده كان عاجب كثير من الأمريكان".