مظاهرات في روما احتجاجا على حظر التجوال الليلي

شهدت العاصمة الإيطالية روما، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للتعبير عن احتجاجهم على فرض حظر التجوال الليلي، في ظل عودة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن التظاهرات بدأت مع بداية ساعات حظر التجوال عند منتصف الليل، حيث أشعل المتظاهرون ألعابا نارية وقنابل دخان وأضرموا النيران في صناديق القمامة، وألقوا مقذوفات على عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين وسط المدينة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وكانت دعوات قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل رفض قرار حظر التجوال الذي فرض في كامبانيا، وكذلك في لاتسيو ومنطقة روما وفي لومبارديا ومنطقة ميلانو.

وتأتي الاحتجاجات في روما، بعد أن تصاعدت مثيلتها في نابولي جنوبي إيطاليا حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ضد قيود مكافحة فيروس كورونا، لاسيما حظر التجول الليلي.

وأضافت وكالة أنباء "أنسا"، أن اشتباكات دارت بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين أطلقوا مقذوفات وقنابل دخان باتجاه شرطة مكافحة الشغب التي تصدت للمحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء، عن مفوض الشرطة في نابولي أليساندرو جوليانو، قوله إن "ما شهدنا هذه الليلة هو سلوك إجرامي حقيقي تجاه الشرطة، لا توجد أي ظروف يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر العنف".

ومع ارتفاع الإصابات في إيطاليا وفرض حظر التجوال الليلي على بعض المدن من ضمنها العاصمة روما، أكدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددا بالتزامن مع ارتفاع الإصابات، مشيرة إلى أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

ووصل منحنى إصابات كورونا اليومية في أوروبا إلى أعلى نقطة له على الإطلاق، بعد ما سجلت القارة الأوروبية أكثر من 200 ألف إصابة يومية، الخميس الماضي، حيث وصلت مجموعة كبيرة من الدول إلى أعلى معدلات في الإصابات منها إيطاليا وروسيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، بالإضافة إلى فرنسا التي سجلت 41 ألف إصابة، وهو أعلى رقم يجري تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".