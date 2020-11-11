عضو بالحزب الجمهوري: لا فرصة لترامب في ولاية ثانية

قال الدكتور آشلي أنصارا عضو الحزب الجمهوري من فلوريدا، إن ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن، غير واضح، ومن غير المعروف متى سيعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بهزيمته، ويسلم السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأضاف "أنصارا"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الأربعاء، أن الكلام الذي قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ولاية أخرى لـ ترامب، غير صحيح، و"ترامب" ليس لديه فرصة في النجاح.

وتابع عضو الحزب الجمهوري، أن شخصية ترامب، لا تعترف بالهزيمة، والمستشارون الموجودون حوله يعطونه معلومات عن وجود تزوير في الانتخابات، وأن هناك 3 آلاف شخص متوفي صوتوا في الانتخابات، ومحاميه قال إنه جرى إخراج المراقبين من اللجان، ولكن هذا غير صحيح، وهناك صور موجودة لأعضاء في حملة ترامب موجودين داخل اللجان.

ويرفض ترامب، الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز.

ويقول ترامب، وحملته، إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ولجأت حملته إلى القضاء أكثر من مرة، آخرها عندما أقامت الاثنين الماضي، دعوى تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا: "يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن حملة ترامب، تركز على عدد من الولايات، التي لم تنته بعد من عد أصوات الناخبين، ويستند إليها كأساس في معركته القضائية الرافضة للنتائج، ومن بين هذه الولايات بنسلفانيا، التي جرى فرز أكثر من 96% من أصواتها.