رئيس الوزراء البريطاني يصف ترامب بـ"الرئيس السابق"

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه رئيس سابق.

وفي خطاب أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء، تحدث جونسون عن تفاصيل "ممتازة"، أجراها مع الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث ناقشا التزام البلدين بحقوق الإنسان، وبحلف شمال الأطلسي ومكافحة تغير المناخ، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعندما سألت النائبة عن حزب العمال أنجيلا إيجل جونسون، عما إذا كان لديه أي "نصيحة لصديقه المفضل ترامب، الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، مما يعتبر أمرا محرجا ويشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، أجاب جونسون ضاحكا: "أعترف بأنه كان لدي علاقة جيدة بالرئيس السابق".

واعتبر جونسون أنه "من واجب جميع رؤساء الوزراء البريطانيين أن يكون لديهم علاقة جيدة مع البيت الأبيض".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأصدر ترامب، بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

وكرر ترامب، اتهامه للديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات"، التي أعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيها، بعد الإحصاءات الأولية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذه الانتخابات مسروقة، وكبار مسؤولي المدن فاسدون"، في تكرار لاتهامات سابقة للديمقراطيين بالتدخل بطرق غير مشروعة لإنجاح مرشحهم بايدن، وفقا لوكالة "سبوتنيك".