صور.. أول ظهور رسمي لـ ترامب في مناسبة عامة بعد إعلان نتائج الانتخابات

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مناسبة عامة بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، في يوم المحاربين القدامى الذي يفترض أن يمثل لحظة وحدة وطنية، لكن يطغى عليه حاليا رفضه الاعتراف بفوز جو بايدن.

ويفترض أن يزور الرئيس الأمريكي، مقبرة أرلينجتون الوطنية، عقب أربعة أيام من إعلان الإعلام الأمريكي فوز غريمه الديمقراطي في السباق للبيت الأبيض، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ولم يتحدث الرئيس للأمريكيين منذ ذلك الحين إلاّ عبر تويتر، ولم يعترف بفوز بايدن، كما ينص التقليد الأمريكي عقب إعلان فوز أحد المرشحين.

وكان ترامب، وبعد فترة وجيزة من هزيمته، قام بالتقاط بعض الصور مع عروس داخل منتجع الجولف الخاص به.

ويبدو أن ترامب، لم يكن مهتمًا بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فقد ذهب في بداية اليوم، لممارسة رياضة الجولف، وبعدما جرى إبلاغه بالخسارة توقف لالتقاط صور مع عروس ووصيفاتها.

ونشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، بملابس رياضية، وهو يقف مع العروس ووصيفاتها لالتقاط الصور، فيما يتابعهم ضيوف الحفل ويلتقطون لهم الصور ومقاطع الفيديو.

وبعد التقاط الصور تحدث ترامب، لفترة وجيزة مع ما يُعتقد أنهم بعض ضيوف حفل الزفاف، ويمكن من مقطع الفيديو سماع أشخاص يقولون: "شكرًا لك سيادة الرئيس..نحبك كثيرًا"، قبل أن يرد عليهم قائلًا: "أتمنى لكم جميعا حياة رائعة".

وبينما كان ترامب، في طريقه للمغادرة صاح الحضور: "نحن نحبك"، ثم قاموا بالهتاف والتصفيق له.

ولم يذكر ترامب، في حديثه مع ضيوف الحفل، أي شيء عن الانتخابات أو عن هزيمته، والتي أعرب بعد وصوله البيت الأبيض، أنه لا يعترف بها.