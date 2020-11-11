مدرسة عمر بن الخطاب.. "مس نبيلة" توفيت في الطابور وياسين أعاد 17 ألف جنيه

ضربت مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمحافظة الدقهلية، المثل في الأمانة والتفاني في العلم خلال أسبوع واحد، فبعد وفاة المعُلمة "نبيلة عبد القادر أبوالمعاطي خيال"، 58 سنة، بسكتة قلبية مفاجئة في طابور الصباح، أعاد أحد طلاب المدرسة 17 ألف جنيه لصاحبهم بعد عثوره على المبلغ في الشارع.

"مس نبيلة" قضت 40 عامًا من حياتها في المدارس تربي وتعلم وتقوم بواجبات بيتها، ربت 4 أبناء، وتعلق بها طلابها حتى بعد تخرجهم من الجامعة، لفضلها وحسن خلقها/ حتى وافتها المنية وهي صائمة في آخر طابور صباح لها في حياتها.

وضربت "مس نبيلة" المثل في التفاني في عملها دون مقابل فرفضت أي منصب إداري تتولاه وظلت تعمل علي السبورة لأخر يوم في حياتها لأنها وجدت المتعة في تعليم وتربية الأجيال الجديدة، وكانت تختار تلاميذ المراحل الأولي لتساعدهم وتنشئهم على الأخلاق الحميدة.

وفي نفس أسبوع وفاتها ضرب التلميذ ياسين محمد ياسين، المثل في الأمانة عندما عثر علي مبلغ 17 ألف جنيه وهو في طريق عودته إلي منزله، ليؤكد أن التربية والتعليم موجودة ب مدرسة عمر بن الخطاب وفي بيوت قرية أوش الحجر، مركز المنصورة والمعروفة بين العامة في الدقهلية بأنها " قرية القرآن الكريم" لكثرة الحافظين لكتاب الله.

وحسب رواية الأسرة عثر "ياسين" على شنطة طفل رضيع ملقاة على الأرض وسط الشارع، أثناء عودته من مدرسته، فأخذها وسلمها لوالديه للبحث عن صاحبها، وأذاع الوالد الأمر في القرية وسرعان ما توصل إلي صاحب المبلغ فسلمه له، ووصل الموقف إلي إدارة المدرسة والتي وجدت نتاج تربيتها يتحقق، فكرمته في طابور الصباح ومنحته شهادة تقدير علي أخلاقه ليكون مثل طيب أمام باقي تلاميذ المدرسة .

وما أن وصل الأمر إلي أسماع الدكتور طارق شوقي، حتى قرر تكريم التلميذ ومنحه شهادة تقدير وشهادة استثمار تقديرا له علي أمانته، واستقبله اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بحضور علي عبد الرؤوف مدير مديرية التعليم بالدقهلية، حيث سرد الطالب كيفية العثور على الشنطة وتسليمها لوالده ومحاولة البحث عن صاحبتها من أبناء القرية، وتسليمها لها.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بيان صحفي، حرص الوزارة على الاهتمام بتربية وتعليم الطلاب وتلقينهم القيم والسلوكيات الإيجابية ضمن مناهجها المتعددة، وضمن هذه المناهج كتاب القيم واحترام الآخر لتنشئة الطلاب على القيم ومنها قيمة الأمانة، وإعداد طفل اليوم ليكون مواطنًا صالحًا، كما أكد أن الأمانة صورة من صور مكافحة الفساد.