رئيس مركز المنصورة ينعي "مس نبيلة": "عملة نادرة"

قدم هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، يرافقه السعيد محمود، نائب رئيس المركز، اليوم السبت، واجب العزاء في المعلمة "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال"، التي توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء حضورها طابور الصباح بمدرسة "عمر بن الخطاب" الابتدائية بقرية "أويش الحجر"، بدائرة المركز.

وقال رئيس المدينة، أثناء تقديمه واجب العزاء لأسرة المعلمة الراحلة: "حضرت اليوم نيابة عن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، لمواساة الأسرة في مصابها الكبير، وخاصةً أنها معلمة أجيال"، مشيراً إلى أن المحافظ حريص على تكريم المعلمين في أكثر من مناسبة، باعتبارهم "مربو أجيال أفاضل"، كما أمر بصرف كامل مستحقاتها فوراً.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنصورة لـ"الوطن": "إننا نعزي أنفسنا، فقد رفضت الأستاذة نبيلة أن تتولى منصب مديرة مدرسة أكثر من مرة، لتظل تفيد وتعلم أجيال، هذه عملة نادرة أن نجد مثلها في مثل هذه الأيام".

وفي سياق متصل، تقدم محافظ الدقهلية بخالص التعازي لأسرة "مس نبيلة"، التي وافتها المنية صباح اليوم فى بداية اليوم الدراسي، وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، علي عبد الرؤوف، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفاة، والمبادرة بسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بها، مشيراً إلى اعتبار وفاتها إصابة عمل، حرصاً على حقوق ومستحقات أسرتها وذويها.

وفي السياق ذاته، تقدم "عبد الرؤوف" وقيادات المديرية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأكد شهود العيان أن المعلمة "نبيلة"، 58 سنة، مقيمة بقرية "كفر الشنهاب"، سقطت على الأرض فجأة، خلال الطابور، ونقلها زملاؤها إلى مركز طب الأسرة بقرية "أويش الحجر"، ليؤكد الأطباء وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر "سكتة قلبية"، مؤكدين أنه لم يظهر عليها أي أعراض قبل وفاتها، وجرى استخراج تصريح الدفن من مركز طب الأسرة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بوفاة معلمة فصل أثناء اليوم الدراسي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية بسبب سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.