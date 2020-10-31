تشييع جثمان "مس نبيلة".. ومدير المدرسة: حصلت على المعلمة المثالية العام الماضي

شيع أهالي قرية "كفر الشنهاب"، التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة معلمة توفيت أثناء طابور الصباح، إثر إصابتها بسكتة قلبية، داخل مدرسة "عمر بن الخطاب" الابتدائية، بقرية "أويش الحجر"، بنفس المركز.

وأكد أحمد زكريا بشار، مدير المدرسة، أن "زملاء المعلمة في حالة انهيار، بعد أن رأوها تموت أمام أعينهم، خاصةً أن لها في قلب كل منهم معزة خاصة، فقد كانت علاقتها طيبة بكل من يعرفها، واستطعنا أن نسيطر على زملائها داخل المدرسة، بعد أن توفيت أثناء الطابور".

وأضاف "بشار"، لـ"الوطن"، أن المعلمة الراحلة كانت نموذجاً لغيرها من المعلمات في عملها، وكان أولياء الأمور يحبون أن تكون هي معلمة أبنائهم، بل كانوا يطلبون التحويل للفصل الذي تدرّس له "مس نبيلة"، وكان دائماً فصلها يكون أكبر فصل من حيث عدد التلاميذ، وكانت علاقتها طيبة بجميع الزملاء.

وأشار إلى أنها تم تكريمها العام الماضي بعد فوزها بلقب "المعلمة المثالية"، وعلى الرغم من أنها كانت ضمن أكبر المعلمات سناً، إلا أنها كانت تفضل العمل مع التلاميذ الصغار، حيث لا تألو جهداً في تعليم التلاميذ، وتعتبرهم جميعًا أبناءها.

وتقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بخالص التعازي لأسرة المعلمة "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال"، بمدرسة "عمر بن الخطاب" الابتدائية في قرية "أويش الحجر"، التابعة لمركز المنصورة، والتي وافتها المنية صباح اليوم، في بداية اليوم الدراسي، أثناء حضورها طابور الصباح داخل المدرسة.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، علي عبد الرؤوف، بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفاة، وسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بها، على اعتبار أن وفاتها ناتجة عن "إصابة عمل"، حرصاً على حقوق ومستحقات أسرتها وذويها.

وفي السياق ذاته، تقدم "عبد الرؤوف"، وقيادات مديرية التربية والتعليم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكد شهود عيان أن المعلمة "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال"، 58 سنة، مقيمة بقرية "كفر الشنهاب"، سقطت فجأة على الأرض خلال طابور الصباح بمدرسة "عمر بن الخطاب"، في قرية "أويش الحجر"، وقام عدد من زملائها بنقلها إلى مركز طب الأسرة بالقرية، ليؤكد الأطباء وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، وأضاف الشهود، من زملاء المعلمة الراحلة أنه لم يظهر عليها أي أعراض قبل وفاتها، وجرى استخراج تصريح الدفن من مركز طب الأسرة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بوفاة معلمة فصل أثناء اليوم الدراسي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية بسبب سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.