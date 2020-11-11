مدرب "الكيلاني" بطل الغطس: كسر الرقم العالمي وأرسلنا التسجيلات لجينيس

قال زكريا السيد، مدرب الغطاس صدام الكيلاني، إن البطل المصري نجح في الغطس لمدة 145 ساعة، ليكسر الرقم القياسي العالمي كأطول غطسة في العالم، مؤكدًا أنه خرج من الغطسه دون مساعدة، وتلقى حمامًا ساخنًا.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الطاقم الطبي أخذ عينات من دمه وقاموا بفحصه بشكل كامل، مُعلنين سلامة عقله وجسده، ولكن تأثر الجلد الخارجي له نتيجة بدلة الغطس والاحتكاك، مشيرًا إلى فقدان 5 من أصل 10 كاميرات التي كانت تسجل الحدث لمدة 24 ساعة، لإثبات نجاح البطل في الريكوردات.

وأكد، أنه نجح في كسب الرقم العالمي بالكثير من الساعات، وقام بإرسال الفيديوهات التي تثبت نجاحه لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيرًا إلى أن "الفيديو استريمنج" تم إرسالها للموسوعة، "لديهم حاليًا 5 تسجيلات وإثبات من أول دقيقة".

وتابع مدرب الغطاس صدام الكيلاني: "جينيس بياخدوا كلام من كل الشهود اللي شاهدوا الحدث من أول دقيقة لآخر يوم، مضيفًا "رئيس مجلس مدينة ذهب كان قاعد معانا 24 ساعة في اليوم".