غرق غطاس أثناء مشاركته في انتشال جثة بنيل سوهاج

توفي غطاس إثر غرقه أثناء مشاركته في انتشال جثة غريق بنهر النيل بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط، في الجهة المقابلة لقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج، تم انتشال جثة الغطاس ونقلها إلى مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بغرق شخص منذ عدة أيام في نهر النيل بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري من محافظة سوهاج لقربها من المنطقة، للمشاركة في عملية البحث.

وأثناء المشاركة في عملية البحث تبين غرق غطاس من قوة الحماية المدنية بسوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتبين انه يدعى عمر على محمد حسان 31 عاما رقيب شرطة مقيم قرية شطورة غطاس بوحدة إنقاذ طهطا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام بواسطة سيارة إسعاف

حرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.