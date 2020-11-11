عاجل.. سيارة تقتحم مركزا للشرطة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أن عناصرها يتعاملون مع حادث أمني وقع في شمال لندن، بعد اصطدام سيارة بمركز شرطة إدمونتون.

وأعلنت الشرطة، أنها اعتقلت الرجل الذي صدم بسيارته مركز الشرطة، الذي جرى إخلاؤه إثر الحادث، ولم تبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت شرطة العاصمة، إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

#BREAKING: Police incident reported at police station in Edmonton, London



pic.twitter.com/g5pTQ8eMfv — I.E.N. (@BreakingIEN) November 11, 2020

وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون، ويجري فحص السيارة. جرى إخلاء مركز الشرطة، وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".