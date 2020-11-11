عاجل.. سيارة تقتحم مركزا للشرطة في لندن
كتب:
وكالات
10:46 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الشرطة البريطانية
أعلنت الشرطة البريطانية، أن عناصرها يتعاملون مع حادث أمني وقع في شمال لندن، بعد اصطدام سيارة بمركز شرطة إدمونتون.
وأعلنت الشرطة، أنها اعتقلت الرجل الذي صدم بسيارته مركز الشرطة، الذي جرى إخلاؤه إثر الحادث، ولم تبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وقالت شرطة العاصمة، إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
#BREAKING: Police incident reported at police station in Edmonton, London— I.E.N. (@BreakingIEN) November 11, 2020
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وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون، ويجري فحص السيارة. جرى إخلاء مركز الشرطة، وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".