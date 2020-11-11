للمصريين في الخارج.. لو اتعرضت لمشكلة تتصرف إزاي؟

قدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ​الإرشادات والخطوات الواجب على المصريين في الخارج اتباعها، حال تعرضهم لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.

وترصد "الوطن"، أهم الارشادات الصادرة عن وزارة الهجرة بشأن تعامل المصريين بالخارج حال مواجهتهم لأي مشكلة، وفقا لما أعلنته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الهجرة لتعامل المصريين بالخارج

ـ الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث المشكلة، في حالة كان التمثيل القنصلي المصري قريب من مقر إقامة المواطن بالبلد التي يقطن بها في الخارج.

ـ في حالة كان مقر التمثيل القنصلي يبعد عن مقر إقامة المواطن، فعليه التواصل مع أحد الأشخاص المقربين، وإخبارهم بطبيعة المشكلة.

ـ التواصل مع مكتب التمثيل العمالي، في حالة كانت المشكلة تتعلق بمكان العمل بالخارج.

ـ التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة، حيث تتيح الوزارة فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

ـ التواصل مع وزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية :من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، الإيميلEmail: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

ـ أشارت الوزارة أن الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة يتلقى كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

ـ ونوهت الوزارة إلى أن خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانوني للمصريين بالخارج.

وأنشئت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في التاسع عشر من سبتمبر عام 2015، وتعد الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التي تهتم بذات الشأن في ظل رعاية مجلس الوزراء، كما تعد أيضا الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج ، فهي وزارة مستحدثة جاءت بناء على رغبات المصريين بالخارج.

كما تهدف الوزارة إلى تكوين رأى عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الام وبينهم وبين بعضهم البعض ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية القومية وصالح البلاد.