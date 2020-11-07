وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج حرصوا على المشاركة في انتخابات النواب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بالمشاركة في العملية الإنتخابية التي اُجريت اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومستمرة حتى غدًا، لدعم الدولة والحياة النيابية والحرص على التواجد في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وأشادت "مكرم"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "mbc مصر"، بدور الدولة في تيسير العملية الانتخابية من ضباط رجال الشرطة والجيش والقضاة، مشيدة في الوقت ذاته بتواجد جميع الفئات العمرية في الانتخابات سواء الكبار والصغار والشيوخ والشباب والسيدات.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مدى حرص المصريين علي الاستحقاقات الدستورية وليس فقط في مجلس النواب بل ومجلس الشيوخ أيضًا، مؤكدة على أن غرفة عمليات وزارة الهجرة قامت بمتابعة المصريين في الخارج من خلال مشاركتهم في العمليات الانتخابية، خاصة المرحلة الأولى والثانية، وكذلك الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.

وتقدمت "مكرم"، بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للمساعدة في الرد على الاستفسارات، مؤكدة أن الدولة أعطتم هذا الحق من خلال البريد السريع، موضحة أن أكثر الدول التي شهدت إقبالًا فيها من قبل المصريين على التصويت هي الدول العربية، خاصة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أيضًا عدد كبير من التصويت، برغم من التزامن مع انتخابات الرئاسة لديهم، موجه الشكر لكل من شارك وحفز المصريين في الخارج خاصة في مبادرة "صوتك مسموع"، مؤكدة أن هذه المبادرات جاءت لتشجيع الآخرين على المشاركة في العملية الانتخابية.