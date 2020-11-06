وزيرة الهجرة لـ"الوطن": المشاركة في انتخابات النواب حق دستوري

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها ستدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشعب 2020، غدًا، وأنها كمواطنة مصرية قبل كونها وزيرة، ستكون أمام صندوق الاقتراع في أول أيام تصويت المرحلة الثانية.

وأكدت "مكرم" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها كما شاركت في انتخابات مجلس الشيوخ سوف تشارك أيضًا في انتخابات مجلس النواب، لأن هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبًا وطنيًا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، مضيفة أن الاستحقاقات الدستورية تمثل عُرسًا حقيقيًا يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج.

وتنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل غدا وبعد غد 7 و8 نوفمبر الجاري، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتضم محافظة القاهرة، 19 دائرة انتخابية مخصص لها 62 مقعدا بالبرلمان، 31 مقعدًا بالنظام الفردى يتنافس عليها 433 مرشحًا و31 مقعدًا بنظام القوائم.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة 30 مليون بطاقة اقتراع وكذا الأوراق الانتخابية الممثلة فى محاضر الاقتراع والفرز، وكشوف الناخبين ونماذج الحفظ، حيث سيتم تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية تلك الأوراق خلال يومي الخميس والجمعة للبدء فى تسفيرهم إلى لجانهم.

وكانت انتهت المرحلة الثانية من انتخاب المصريين في الخارج، كما تلقت السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، لكل من سجّل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.