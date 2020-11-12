نيللي كريم تنفي توقف تصوير فيلم "العميل صفر"

نفت الفنانة نيللي كريم في برنامج "the insider بالعربي"، توقفها عن تصوير فيلم "العميل صفر"، الذي يجمعها لأول مرة مع المخرج محمد سامي والممثل أكرم حسني وشركة أوسكار المنتجة للعمل.

وقالت "كريم"، في لقائها مع الإعلامي إيلي نخله، أن الفيلم لديه رسالة تكمن في أن على كل إنسان أن يحلم لأن حلمه قد يتحقق يوماً ما.

وعبرت نيللي كريم عن سعادتها بالعمل مع أكرم حسني، ووصفت الشغل معه بالمتعة.

من جهة أخرى قالت الفنانة إنها قرأت وتابعت كل الانتقادات التي تعرض لها فيلم "خط دم" الذي يجمعها مع ظافر العابدين، مشيرة إلى أن هذا كله يدل على أن الفيلم لم يمر مرور الكرام.

"نيللي"، أكدت أنها لا تتأثر سلبياً بالانتقادات بل ساعات بتضحكها على حد قولها، معتبرة أن ما حصل حاجة لطيفة من الجمهور.

أما عن مسلسلها الرمضاني 2021، قالت "نيللي"، أن فريق العمل ما زال بمرحلة التحضير ولا تعلم حتى اليوم من سيشاركها البطولة.

أما عن الأخبار التي أشارت الى أن ماجد الكدواني سيلعب دور البطولة، فردت نيللي بعدم علمها بالموضوع، لكنها أكدت على أنها ستجتمع معه في فيلم من إخراج محمد علي.

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تغضب حينما يتهمها الجمهور بأنها تقدم أدوار "النكد" في مسلسلاتها.

وقالت "نيللي" خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على قناة "dmc"، بأنها لا تغضب من كلمات الجمهور، ولكنها تسعد كثيرا وتضحك حينما ترى "الكوميكس" الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة نيللى كريم بدأت حلقتها فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على "dmc"، بالبكاء بعد عرضها لقصة حياتها منذ بدايتها، قائلة: "لما حكيتى يا وفاء قصة حياتى تأثرت بنبرة صوتك بشكل كبير وشريط حياتى بيمر قدامى ده خلى دموعى تنزل وتأثرت.

وأضاف نيللي كريم: "الصدف بتلعب دور كبير فى حياتى كتير أوى، وأنا مصرية جدا ولما كنت طفلة دخلت فى روسيا مدرسة بالية وبيانو وتأقلمت هناك، وكان عندى صحاب كتير وكانت فترة تدريبية وكنت حاسة إنى فى بلدى ومكنتش فى غربة خالص، وحبى الأول هو الباليه".