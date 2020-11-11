رمضان عبدالمعز: الأخلاق والإنسانية والرحمة تتمثل في شخصية النبي

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الأخلاق والإنسانية والرحمة، تمثلت في شخصية النبي محمد عليه السلام، مستشهدا بقوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، موضحًا أن هناك جانبان للنبي، وهما بشرية رسول الله ونبوته، مستشهداً بقوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ".

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"، أن من أكبر منن الله علينا، رسول الله، فهو رحمة وفضل ومنة الله علينا، موضحًا أن الله عز وجل، لطيف بعباده، فلا نغضب من الأقدار فمهما كان الحزن يكون بعده خير، فإذا زال السبب بقي المُسبب وهو الله سبحانه وتعالى.

وأردف: "رزقك بيد الله فلا تحزن، إن الله يفتح أسبابًا وآفاقًا جديدة"، موضحا أن عام الحزن كان عام الخير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسراء والمعراج كان في عام الحزن، معقباً: "لا تحزن من الدنيا ولا تحزن من الأقدار، طمن قلبك وريّح روحك فالأمور كلها تجري بقدر الله".

واستشهد بقول الله تعالى: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".