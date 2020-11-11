محلل سياسي: ترامب يعيش في الأوهام والجمهوريون سيتخلون عنه

قال الدكتور عاطف عبدالجواد المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيش في حالة إنكار للحقيقية، وحالة من الأوهام.

وأضاف "عبدالجواد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن فوز ترامب، بفترة ولاية ثانية هي نوع من التملق، حيث تجمعهما صداقة قوية، ولا يريد قول أي شيء لا يرغب ترامب، في سماعه.

وتابع المحلل السياسي، بأن الرئيس ترامب، يقيم دعاوى قضائية في المحاكم من أجل إعادة الفرز مرة أخرى، في عدد من الولايات، ولكن المحاكم رفضت النظر في 3 دعاوى حتى الآن، ولكنه سوف يستمر في إقامة الدعاوى حتى يصل إلى المحكمة العليا، ولكن زملاءه في الحزب الجمهوري سوف يتخلون عنه.

وشدد على أن ترامب، هو صاحب السلطة حتى منتصف نهار يوم 20 يناير المقبل، وبعد هذا التوقيت يتحول إلى شخص عادي، ويمكن القبض عليه، ويُنقل إلى مكان آخر، ولكن في 7 ديسمبر المقبل، سوف يجتمع المجمع الانتخابي، وهم أكثر من 500 شخص، ويدلون بأصواتهم للمرشح الذي يريدونه، وفي الغالب سوف يصوتون إلى بايدن، ولكن إذا صوتت الأغلبية لـ ترامب، قد يبقى في الحكم.

ويرفض ترامب، الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز.

ويقول ترامب، وحملته، إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.