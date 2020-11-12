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جاموسة تتسبب في مصرع شخص بالأقصر

دهسته حتى الموت

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:40 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
جاموسة ارشيف

جاموسة ارشيف

لقى شخص فى العقد الرابع مصرعه، أمس الأربعاء، إثر دهسه تحت أقدام "جاموسة"، بمنطقة نجع الشيخ فضيل التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، ورود بلاغ من أهالي منطقة نجع الشيخ فضيل بإسنا، يفيد مصرع "مصطفى.م.خ " 40 سنة، مقيم بذات المنطقة، متأثراً بجراحه، إثر قيام جاموسة من الماشية التي يقوم بتربيتها بدهسه تحت أقدامها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى إسنا التخصصى، وحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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