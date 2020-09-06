اعترافات قاتل صديقه بسبب "جاموسة": "اللي يستحل عرقي أسيح دمه"

" نصب عليا فى بيعة جاموسة" بهذه الكلمات اعترف تاجر مواشى بالأقصر بقتل زميله بطلقة خرطوش مزقت جسده على الطريق الزراعي الشرقى بالأقصر عقب خلاف بينهما.

واعترف المتهم خلال استجوابه بأن المجنى عليه: "نصب على فى بيعة جاموسة، جيت اتكلم معاه قال ملاكش حاجة عندى، وأنا اللى يستحل عرقى أسيح دمه"، وكشف المتهم أنه استعان بشقيقه لتنفيذ الجريمة حيث أطلق الخرطوش على المجنى عليه فأرداه قتيلا بجوار دراجته النارية ثم تركاه وفرا هاربين، قبل أن يعود مرة أخرى ويهشم رأسه بشومه لتأكيد وفاته ثم تركه غارقا فى دمائه واصطحبت قوة من مباحث الأقصر المتهم لتمثيل جريمته وسط حراسة مشددة، حاكى خلالها المتهم كيف نفذ جريمته ودونت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصر/أسوان بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية .توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين تاجر مواشى و شقيقه "عامل" مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم حيث عقدا العزم على قتله للإنتقام منه وإنتظراه صباح يوم إرتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عياراً من فرد خرطوش وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى والعصا المستخدمة فى الجريمة