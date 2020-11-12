أطباء: لقاح "فايرز" مبشر.. لكن لن يصل مصر قبل 6 أشهر

قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن هناك أكثر من تجربة حول العالم تبشر بوجود لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونتائجهم مباشرة وآمنة وفعالية.

وأضافت "عاصم" في مداخلة عبر برنامج "سكاي بي"، في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مصر مشتركة في المبادرة الدولية لتوفير نسبة للدول من 9 اللقاحات التي سيتم إنتاجها بجانب التواصل مع شركات الأدوية بشكل مباشر.

وأوضحت أن اللقاح حل في المستقبل القريب، لكن حاليا الكمامة هي الحل الوحيد المتاح في يد الجميع، بجانب باقي الاحترازات الطبية، مبينة أن الأولوية للقاح ستكون لمواطني الولايات المتحدة وخارج أمريكا ستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن.

من جانبه أشار الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة إن لقاح "فايزر" يمثل شعاعا من الضوء في نفق مظلم، بعد أن كان الحل الوحيد أمام الجميع التدابير الاحترازية، لكن سننتظر 6 أشهر لوصوله إلى مصر، كما أن العدد المنتج سيكون 100 مليون وحدة بنهاية العام، ومتاحة لـ 50 مليون شخص فقط، لأن كل فرد يحتاج جرعتين.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة في الصين نهاية عام 2019، وانتقل منها إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وباقي دول العالم إلى أنوصل عدد الإصابات إلى أكثر من 50 مليون حالة على مستوى العالم، وتواجه بعض الدول موجة ثانية من الفيروس أدت إلى إغلاق كامل في بعض الدول الأوروبية وارتفعت الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 200 ألف حالة.