مستشار الرئيس: مصر تتعاقد على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، ولا توجد حصانة لأحد من الفيروس، ولكن مصر تعاقدت على حصة مضمونة من لقاح كورونا "فايزر"، بعد إجازته من المؤسسات العلمية العالمية المعنية باللقاحات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن لقاح كورونا الجديد يقلل الإصابة بكورونا ويكون أجساما مناعية، وأن مصر لديها حصة مضمونة من اللقاحات من خلال 40 مليون جرعة تكفي 20 مليون شخص بعد حصول كل فرد على جرعتين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة لحماية للجميع.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مصر، رغم كونها مطمئنة إلا أنها تحمل بعض الخطر، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد تحديد موعد نهاية فيروس كورونا، وإنه من غير المتوقع اختفاء كورونا قبل عام 2021.

وأكد تاج الدين، حصول مصر هذا العام، على 2.7 مليون جرعة إنفلونزا موسمية، مؤكدا ضرورة منح بعض الفئات الأولية للحصول على هذا اللقاح كالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.