تونس: تسجيل 2134 إصابة بفيروس كورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمدارس، بلغ 2134 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية، أن الإصابات توزعت بين 886 حالة في صفوف التلاميذ، و997 حالة بين المدرسين، و197 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة بين العمال.

وأوضح البيان أن الإصابات بفيروس كورونا المسجلة طالت 1034 مؤسسة تربوية، أي بنسبة 16.91% من إجمالي المؤسسات.