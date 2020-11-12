مواطن بالأقصر لـ"الإبراشي": بنتي كانت حامل في"توأم" نامت صحيت ملقيتهمش

قال مواطن من الأقصر يُدعى عبدالناصر محمد إبراهيم، إن ابنته وتدعى "ولاء"، كانت حاملا في توأم بالشهر السادس، وفجأة اختفى هذا الحمل، "كانت حامل في توأم نامت وصحيت ملقتهمش"، موضحًا أنه لا يعتبر ذلك سحرًا أو كابوسًا لكنه قضاء وقدر من الله، حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حاملا في الشهر السادس.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري: "بنتي حملت مرتين قبل كده وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر ولا أي حاجة، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماشية على علاج معين، والدكتور اللي كانت متابعة معاه كان هيولدها الشهر الجاي".

وتابع: "هي شافت كابوس امبارح أثناء النوم أن الأجنة اختفت، وبالفعل اختفوا، بس الحمل كان موجود، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها قريب، بطنها كانت كبيرة رجعت زي الأول خالص، مفيش آثار أنها سقطت، وبرضوا مش بقول فيه سحر، الله أعلى وأعلم".