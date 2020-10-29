الإبراشي: حادث نيس سيكون له تبعات مؤثرة.. والجاني يسيء للإسلام

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية، يهمين على الساحة وسيكون له تبعات مؤثرة، مشدداً على أن الدين الإسلامي بريء من هذا الحادث الإرهابي، وتابع: "والجاني الذي فصل رأس سيدة عن جسدها وذبح اثنين آخرين يسيء إلى الإسلام".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرهابي الذي نفذ الحادث البشع لا علاقة له بالقضية التي يزعم أنه يدافع عنها، كونه استخدم بعد العبث في عقله.

ولفت "الإبراشي"، إلى أن تركيا تستغل بعض العقول المتشددة، الذين يظهر تطرفهم من خلال كتاباتهم عبر السوشيال ميديا، ومن ثم تقوم بتجنديهم والعبث في عقولهم، وتابع: "التحقيقات سوف تثبت ما إن كان العمل الإرهابي لذئب منفرد أم أنه تقف خلفه جماعة أو تنظيم".

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا، كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خلال حديث له في مدينة نيس الفرنسية، التي وقع بها حادث طعن صباح اليوم، "من الواضح جدًا أن فرنسا هي التي هوجمت".

وأضاف ماكرون أنه في الوقت نفسه فإن القيم الفرنسية تدعم الحرية لجميع الأديان.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تستسلم في خضم هذه الأحداث بأي حال من الأحوال، وأنه أمر القوات المسلحة والجنود بالانتشار حول أماكن العبادة في فرنسا لحمايتها. وشدد على أن بلاده لن ترضخ للإرهاب، وأنه يرغب في التعبير عن دعم فرنسا للمجتمع الكاثوليكي.