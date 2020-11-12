رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. "يوتيوب" يتعرض لعطل مفاجئ يمنع تشغيل الفيديوهات

الموقع لم يكشف أسباب العطل

كتب:

أحمد حامد دياب
04:32 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
شاشة فيديو من يوتيوب

شاشة فيديو من يوتيوب

فوجئ عدد ضخم من المواطنين في عدد كبير من دول العالم، بعطل في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحتلت كلمة "يوتيوب" قائمة الأكثر انتشارًا "التريند"، في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الوطن العربي، كما احتلت كلمة "youtube down" قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" على مستوى العالم.

ويظهر للمستخدم عند محاولة تشغيل أي فيديو شاشة سوداء مكتوب عليها "حدث خطأ. يُرجى إعادة المحاولة لاحقًا. (رقم تعريف التشغيل: Kd4r5V2Rb2HiyQqz)مزيد من المعلومات".

ولم يعلق موقع يوتيوب بشكل رسمي على هذا العطل حتى الآن.

اقرأ المزيد:

عمرو دياب يطرح حفله بمهرجان الجونة على "يوتيوب"

دراسة: يوتيوب وفيس بوك وجوجل وواتساب بوابة القراصنة لسرقة البيانات

"قشطة بالزبادي" لـ الليثي ولوردينا تتصدر تريند يوتيوب مصر

برومو أغنية "الجو جميل" لعمرو دياب يتصدر التريند على يوتيوب