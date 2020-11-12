عاجل.. "يوتيوب" يتعرض لعطل مفاجئ يمنع تشغيل الفيديوهات

فوجئ عدد ضخم من المواطنين في عدد كبير من دول العالم، بعطل في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحتلت كلمة "يوتيوب" قائمة الأكثر انتشارًا "التريند"، في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الوطن العربي، كما احتلت كلمة "youtube down" قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" على مستوى العالم.

ويظهر للمستخدم عند محاولة تشغيل أي فيديو شاشة سوداء مكتوب عليها "حدث خطأ. يُرجى إعادة المحاولة لاحقًا. (رقم تعريف التشغيل: Kd4r5V2Rb2HiyQqz)مزيد من المعلومات".

ولم يعلق موقع يوتيوب بشكل رسمي على هذا العطل حتى الآن.