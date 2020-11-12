عاجل.. الذهب يرتفع جنيهين وتجار: الأسواق مرتبكة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة جنيهين، عقب تذبذب أمس بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات اليومية في البورصات وأسواق المال، إذ سجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 940 جنيهًا مقابل 938 جنيها، بينما سجل عيار 21 نحو 823 جنيهًا، وعيار 18 نحو 705 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 6.584 جنيه.

وارتفع الذهب اليوم بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ"كوفيد-19"، في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب 4.6% يوم الإثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" أنّ لقاحها لـ"كوفيد-19" فعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2463.64 دولار.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، الارتفاع إلى البورصات العالمية، واصفا ما يحدث بـ"الارتباك" الذي يؤثر على المبيعات، كما أنّ الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

وأشار إلى أنّ هذه مرحلة جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية، بعد طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضيين، متوقعا ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

يذكر أنّ أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال اليومين 43 جنيها، بعد إعلان شركة "فايزر" بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أنّ لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، ما دفع أسواق الأسهم لصعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.