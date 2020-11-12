بدء أعمال تبطين ترعة جانبية في مدينة الطود بالأقصر

تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس "يحيى يوسف، مفتش الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بإسنا، ومحمد حسين علي، مدير هندسة ري الأقصر"، بدء أعمال مشروع تبطين ترعة جنابية "البستان"، بطول 5200 متر، و"السلامية" بطول 9 آلاف متر بمركز الطود، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه التي تهدر في الشبكة المائية.

وأوضح المهندس محمد حسين علي، مدير هندسة ري الأقصر، أن هذه الأعمال تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وخطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع، لترشيد استخدام الموارد المائية على مستوى الجهمورية، لافتا إلى أن مدة التنفيذ المقررة هي 8 شهور، بدايَة من أول نوفمبر الجاري، وتبطن بالمواد الخرسانية.

في السياق ذاته، قال رئيس مركز ومدينة الطود، إن أعمال التأهيل الجارية للترع سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، في المناطق التي تنفذ فيها، وتساهم في تحسين البيئة، لافتا إلى أنه ستوضع العلامات الاسترشادية والتحذيرية بالطرق الجانبية، التي جاري بها أعمال تنفيذ التبطين، حفاظا على سلامة المواطنين.

في سياق آخر، أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، أنه يجري استكمال أعمال رصف طريق "نصر الله - العشي"، بطول 7 كم، يخدم ما يزيد عن 40 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال رصفه بنهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى استكمال أعمال ترميم القطاعات العرضية على طريق طراد النيل (الأقصر- العشى).

وكانت مديرية النقل بالأقصر، قد انتهت من إنشاء كوبري "العطيات بقرية المدامود قبلي بمدينة الزينية، وآخر بالكيلو 1.90 على مصرف الحبيل بقرية العشي"، وإحلال وتجديد كوبري فرع 4 "نصرالله" بمدينة الزينية قبلي.

وترمم طريق الأقصر العشي العمومي بمركز ومدينة الزينية بطبقة أسفلت، وتوريد وتركيب كابلات كهرباء جهد متوسط، و205 أعمدة جهد منخفض بداخل نجع جاد الكريم بالمدامود شارع الوحدة، وبطريق السكة الحديد، وطريق فرع 5، والشعراوي بالمدامود، وبمدخل طريق المدامود قبلي، وتركيب 300 كشاف لإنارة الطريق بالمدينة والقرى.