تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع محطة صرف "العشي" شمال الأقصر

فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، تم تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، للتأكد من التزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتم تشكيل اللجنة بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، وعضوية كلا من المهندس أسعد مصطفى مديرعام الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أشرف عبدالهادي مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحمدي رجب مدير الشؤون القانونية .

وتابعت اللجنة أعمال استكمال رصف طريق نصر الله - العشي وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشي بحضور المهندس محمد ماهر عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد حمادة مسؤول المحطات.وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية .